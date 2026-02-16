الرياض - كتبت رنا صلاح - تأهلت الأندية المصرية الأربعة المشاركة في البطولات القارية إلى الدور ربع النهائي بعد نتائج وأداء مميز في دور المجموعات، ما يعكس تقدم مستوى الكرة المصرية مؤخراً، حيث سيطرت هذه الأندية على صدارة مجموعاتها في دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

الأندية المصرية تهيمن على البطولات الأفريقية وتعزز تواجدها القوي في القارة

يواصل فريق بيراميدز الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا الذي أحرزه في الموسم الماضي، بعدما تصدر المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، محققاً خمسة انتصارات وتعادلاً واحداً دون أي هزيمة، في رسالة واضحة لقوته التنافسية، بينما حل نهضة بركان المغربي في المركز الثاني برصيد 10 نقاط من نفس المجموعة.

ضمن النادي الأهلي تأهله إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا بعد تصدر المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط من خمس جولات، حيث فاز في مباراتين وتعادل في ثلاث، ويستعد لملاقاة الجيش الملكي المغربي مساء اليوم في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لتأكيد الصدارة، فيما يحتل الجيش الملكي المركز الثاني برصيد 8 نقاط.

تأهل كل من الزمالك والمصري معاً عن المجموعة الرابعة بكأس الكونفدرالية، بعدما حسم الفريقان تأهلهما بفوزين مهمين في الجولة الأخيرة، إذ فاز الزمالك على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بهدفين مقابل هدف ليتصدر المجموعة برصيد 11 نقطة، بينما تغلب المصري على زيسكو يونايتد الزامبي بهدفين دون رد ليحتل المركز الثاني برصيد 10 نقاط متفوقاً بفارق الأهداف على كايزر تشيفز.