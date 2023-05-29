انت الان تتابع خبر كما ولدتها أمها الحسناء ماهلاغا جابري ملكة جمال إيران التي حصدت لقب أجمل امرأة في العالم تظهر عاريية تماماً في جلسة تصوير والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ماهلاغا جابري التي تلقي بملكة جمال إيران ، ولديها العديد من المتابعين العرب الذين يتابعون أخبارها أول بأول.

وظهرت عارضة الأزياء الإيرانية ماهلاغا جابري على المتابعين بإطلالة جديدة وثقتها من خلال قضائها لبعض أوقات الراحة، ونشرت جابري مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي من خلال استخدام خاصية القصص القصيرة

وظهرت ماهلاغا بالصور والفيديو وهي تقف على طرف اليخت وهي تتأمل البحر حيث تألقت بظهورها واختارت فستانا أحمرا أنيقا، تميز بقصته الفريدة التي بدت ملائمة لظهور ماهلاغا.

الجدير ذكره أن ماهلاغا جابري دائما ما تشارك محبيها ومتابعيها بكافة تفاصيل حياتها اليومية وذلك على صفحاتها الرسمية