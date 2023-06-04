انت الان تتابع خبر في الشارع وأمام الكاميرات.. مشهوره سناب شات تتحدي سما المصري بوصله رقص قوية بما فعلته واصابت الجميع بالذهول مما فعلته! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مشهوره سناب شات تتحدي سما المصري عبر صفحتها الرسميه علي سناب شات وقامت بهذا التصريح بناء علي طلب متابع لها ودعت الفنانه سما المصري في تحدي جديد معها علي سناب شات وقامت هذه الفنانه بارتداء ملابس فقط وقامت بالخروج والتصوير

علي صفحتها علي سناب شات وقامت بوصله رقص وحصل هذا الفديو الذي قامت بنشره علي عدد كبير من الاشخاص علي منصه سناب شات.. اتفرج

مشهوره سناب شات تثير الجدل وتتحدي سما المصري

تحدت مشهوره سناب شات امام الجميع الفنانه سما المصري في وصله رقص امام الجميع واشتهرت فتاه سناب شات في والوطن العربي علي انها لها تأثير كبير علي المحتوي الذي تقوم به داخل الوطن العربي..