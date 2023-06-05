انت الان تتابع خبر غرائب وعجائب آخر زمن.. لن تصدق ما فعلته عروسة تونسيه خللعت البتاع و ترقص مع زوجها بالبكيني في حفل زفافها وسط ذهول الجميع!! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في حادثة هي الأولى من نوعها في الوطن العربي عادات غير أخلاقية من المعلوم أن حفل الزوج يكون ممتعا للعروسين ولكن بعد هذه المشاهد التي ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بها عروسة تثير جدلا واسعا بعد أن ظهرت في فرحها بطريق غير أخلاقية و مثير للغاية بعد حضورها الي عريسها في حفل زفافها بقطعتين فقط بالبكيني.

الذي جعل جميع الحاضرين في حيرة من أمرهم بعد هذا المشهد المثير وبدأت العروسة التونسية بظهور جسمها العاري تمام ولا ترتدي سوي قطعتين علي عورتها وبدا الحاضرين منتظرين ما سيفعله الزوج مع زوجته التي قامت بعمل غريب لم يكن يتوقعه منها.

واعتبر العريس هذا الفعل علي أنه شي جديد في حفل زواجها وبدأ يرقص معها وكان شي لم يحدث وبدأت ردود الأفعال تهين هذا العربي الذي لا ينتمي إلي الرجولة باي شئ كيف يقبل علي زوجته أن تظهر بهذا الشكل.

أما الحاضرين وبدأت التغريدات كيف يحدث هذا في بلد عربية وكيف يقومون بهذا الاشياء اين اخلاق أمتنا العربية والإسلامية اين الحياء

فيديو العروسة التونسية التي هزت مواقع التواصل الاجتماعي