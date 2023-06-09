مني فاروق تشوق الشباب بوصله رقص رائعه بالبكيني اظهرت جمال جسمها .. غلبت صافيناز ولورديانا

منى فاروق تشوق الشباب بوصله رقص في نهايه العطله الصيفيه لها داخل دوله لبنان وخاصه شاطئ مدينه بيروت وظهرت منى فاروق وهي ترتدي مايوه البحر ابو فتله المقطع وقامت بكشف المحظور امام الجميع

قام احد الاشخاص المجهولين باستغلال هذه الفرصه ونشر فيديو للفنانه منى فاروق وهي ترتدي ابو فتله وتصدر هذا الفيديو ترند تويتر لساعات ماضية واثاره ضجه كبيره داخل وسط الفني شاهد الفيديو بالكامل..

نشرت منصه اليوتيوب خلال ساعات ماضية فيديو مسرب وممنوع من العرض للفنانه منى فاروق على احلى الشواطئ الشهيره في مدينه بيروت وهي تقوم بوصله رقص دامت لاكثر من ساعه واظهرت اشياء لا يمكن ظهورها امام الكاميرا جعلت الجميع في حاله كبيره من الصدمه والذهول خلال الساعات الماضيه.