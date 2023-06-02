نشكركم على متابعتكم خبر 438.5 مليار درهم رأسمال واحتياطيات بنوك الإمارات في فبراير بنمو 9.5 % على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 2 يونيو 2023 01:54 مساءً - متابعة: نازك عيسى

ارتفع إجمالي رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنحو 38.2 مليار درهم أو ما نسبته 9.5% ليصل إلى 438.5 مليار درهم نهاية فبراير الماضي، مقارنة بنحو 400.3 مليار درهم نهاية فبراير 2022.

وذكر مصرف الإمارات المركزي في تقريره الشهري أن رأسمال واحتياطيات البنوك زاد منذ بداية العام الجاري بنحو2.3% أو ما يعادل 9.9 مليار درهم مقابل 428.6 مليار درهم خلال ديسمبر 2022. وأوضح أن رأسمال واحتياطيات البنوك لا تشمل القروض / الودائع الثانوية / لكنها تتضمن أرباح السنة الحالية.

وبحسب المركزي، استحوذت البنوك الوطنية على نحو 86% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة مع وصول قيمتها إلى 378.6 مليار درهم نهاية فبراير الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنحو 32.6 مليار درهم أو ما نسبته 9.4% مقابل نحو 346 مليار درهم خلال فبراير 2022.

ووصلت حصة البنوك الأجنبية إلى 14% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة مع بلوغ قيمتها 59.9 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 10.3% مقارنة بنحو 54.3 مليار درهم خلال فبراير 2022.

وأشار المصرف المركزي إلى أن رأسمال واحتياطيات بنوك إمارة دبي وصل إلى 214 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي بنمو سنوي 10.8%، فيما بلغ رأسمال واحتياطيات بنوك إمارة أبوظبي نحو 191.5 مليار درهم بارتفاع سنوي 9.8%، ووصل رأسمال واحتياطيات البنوك في الإمارات الأخرى لنحو 33 مليار درهم بزيادة سنوية 0.9%.

وسجل رأسمال واحتياطيات البنوك التقليدية في الدولة نحو 365.3 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي بارتفاع على أساس سنوي بنسبة 9.6%، فيما بلغ رأسمال واحتياطيات البنوك الإسلامية حوالي 72.1 مليار درهم بزيادة على أساس سنوي بنحو 9.4%.