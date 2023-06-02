نشكركم على متابعتكم خبر قنصل الفلبين يشيد بمبادرات الإمارات المجتمعية تجاه عمال بلاده على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 2 يونيو 2023 04:54 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أشاد ريناتو نير دويناس، القنصل العام لجمهورية الفلبين في دبي والإمارات الشمالية، بالمبادرات المجتمعية الإماراتية اتجاه العمال الفلبين بالدولة، معرباً عن تقديره للمبادرات المجتمعية التي تصب في هذا الصدد، وآخرها تقديم مقصورة مجهزة لمكتب العمال المهاجرين الفلبينيين تتيح مكان انتظار مريح لمراجعي المكتب.

جاء ذلك بمناسبة افتتاح الأنصاري للصرافة مقصورة انتظار لمُراجعي وزوار مكتب العمال المهاجرين الفلبينيين التابع للقنصلية العامة للفلبين في دبي والإمارات الشمالية، بالتعاون مع مكتب العمال المهاجرين الفلبينيين في دبي، تلبيةً للزيادة الكبيرة في أعداد المواطنين الفلبينيين الذين يتوافدون على مقر القنصلية العامة بدبي.

وقال علي النجار، الرئيس التنفيذي للعمليات في الأنصاري للصرافة، إن هذه الخطوة تشكل جزءاً من الجهود المتواصلة لترك أثر إيجابي ودعم المجتمعات المحلية داخل دولة الإمارات، فيما أعرب جون ريو إيه باوتيستا، الملحق العمالي في مكتب العمال المهاجرين الفلبينيين في دبي والإمارات الشمالية، عن شكره لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية.