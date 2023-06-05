نشكركم على متابعتكم خبر أحمد بن محمد يقوم بجولة تفقدية واسعة في حتا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 5 يونيو 2023 05:52 مساءً - متابعة: نازك عيسى

قام سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، بجولة تفقدية واسعة في منطقة حتا، تابع سموه خلالها الإجراءات والخدمات المقدمة عبر المنفذ، وتفقد سموه مستوى الرعاية الصحية في مستشفى حتا، كما اطلع سموه على أحدث المشاريع البلدية والتطويرية في بحيرة وادي ليم وسد حتا واستراحة الشريعة.

وقال سموه بتغريدة في حسابه الرسمي على “تويتر”: “تعلمنا من مدرسة محمد بن راشد أن مكان القائد الحقيقي هو الميدان ونحن نسير على خطاه … اليوم، قمنا بجولة تفقدية واسعة في حتا، شكرنا خلالها العاملين في منفذها البري وتابعنا الإجراءات والخدمات المقدمة عبر المنفذ، وتفقدنا مستوى الرعاية الصحية في مستشفى حتا… كما اطلعنا على أحدث المشاريع البلدية والتطويرية في بحيرة وادي ليم وسد حتا واستراحة الشريعة … نحن ملتزمون بتنفيذ توجيهات سموه بإحداث نقلات تنموية تنعكس إيجابياً على حياة أهلنا في حتا وترتقي بكافة الخدمات للمواطن والمقيم والزائر.”