نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 6 يونيو 2023 02:52 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، وتظهر السحب شرقاً وجنوباً قد تكون ركامية بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

الرياح جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:44 والمد الثاني عند الساعة 02:06 والجزر الأول عند الساعة 09:02 والجزر الثاني عند الساعة 19:44.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:49 والمد الثاني عند الساعة 47:22 والجزر الأول عند الساعة 17:38 والجزر الثاني عند الساعة 05:35.