نشكركم على متابعتكم خبر للحفاظ على البيئة.. دعوة عامة للجميع من محمد بن راشد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 6 يونيو 2023 02:52 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الاثنين، إلى توحيد الجهود للحفاظ على كوكب الأرض.

وكتب سموه، على موقع «تويتر»: «في #اليوم_العالمي_للبيئة ندعو لتوحيد الجهود، والطاقات، والموارد للحفاظ على كوكبنا، وبيئتنا، وتنوع طبيعتنا».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن هذه «دعوة عامة لجميع المؤسسات والدول.. لأن مستقبل أجيالنا مرهون بقراراتنا اليوم».