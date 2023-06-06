نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد: الإمارات ستواصل دورها في تعزيز العمل البيئي الدولي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 6 يونيو 2023 02:52 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم الاثنين، أن الإمارات «ستواصل دورها في تعزيز العمل البيئي الدولي».

وكتب سموه، على موقع تويتر «في اليوم العالمي للبيئة، نستحضر التحديات البيئية الخطيرة التي تواجه كوكبنا، وأهمية أن نعمل معاً للتصدي لها».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن «الإمارات داعم أساسي لكل ما يحمي البيئة ويخدم الاستدامة في العالم، وستواصل دورها في تعزيز العمل البيئي الدولي مرتكزة على سجلها الحافل وإرثها العريق في هذا الشأن».