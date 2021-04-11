نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعاء دخول رمضان ٢٠٢١ مع تهنئة الرسول برمضان مبارك عليكم الشهر الفضيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة دعاء دخول رمضان ٢٠٢١، كل عام وانتم بخير رمضان كريم، من أكثر الأمور المستحبة في استقبال الشهر المبارك، مبارك عليكم الشهر الفضيل للخير والبركة، والدعاء والإكثار منه، والاقتضاء بتهنئة الرسول برمضان من أجل حلول البركة، حيث يقدم لنا رسول الله صل الله عليه وسلم السنة الحسنة دوماً، وسنتعرف معكم الآن كيف كان النبي صل الله عليه وسلم يستقبله، وسنرفق لكم دعاء رمضان 2021 اليوم الأول.

تهنئة الرسول برمضان واستقباله

سنتعرف الآن تهنئة الرسول برمضان واستقباله صل الله عليه وسلم للشهر، ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النسائي وغيره أنه كان يُبشِّر أصحابه بِمَقْدَم رمضان فيقول: «أظلَّكم شهر رمضان، فرض الله عليكم صيامه»، ويُبيِّن النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: «إذا كان رمضان فُتِّحَت أبواب الجنة وأُغلِقت أبواب النار وصُفِّدت الشياطين». فهذا نوع من التهيئة للمجتمع أن يستقبلوا هذا الشهر بما يكون من النوايا الصالحة والاستعداد النفسي حتى إذا دخل الشهر وقد تهيَّأت أنفسُهم وأقبلت قلوبُهم على العمل الصالح.

كل عام وانتم بخير رمضان كريم هي أكثر عبارات التهنئة بمناسبة شهر رمضان التي يتم ترديدها، وجملة مبارك عليكم الشهر الفضيل، وسنرفق لكم الآن دعاء رمضان 2021 لاستقباله.

دعاء دخول رمضان ٢٠٢١

بخصوص دعاء رمضان 2021، جاء في حديث أنس -وإن كان في إسناده مقال- أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل رجب قال: «اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان»، فهذه من الصور التي كانت في سلف الأمة ومما حفظتها دواوين السنة وأخبار أهل العلم المتقدمين، فينبغي أن نعلم أنه لم يَفُت الأوان، فمن فاته ما تقدَّم مِن صور التهيؤ والاستعداد؛ فإنه يستطيع أن يبتدئ من الآن بالنية الراشدة.

دعاء اليوم الأول من شهر رمضان

نوفر لكم من دعاء اول يوم رمضان 2021، مجموعة من أفضل أدعية شهر رمضان المبارك، وذلك للدعاء بها، وهذه الأدعية هي:

’’اللهمَ اجْعلْ صِيامي فيه صِيام الصّائِمينَ وقيامي فيهِ قيامَ القائِمينَ ونَبّهْني فيهِ عن نومة الغافِلينَ وأغفر لي جُرمي فيهِ يا الهَ العالَمينَ واعْفُ عنّي يا عافياً عنِ المجْرمين’’.

اَللّهُمَّ ارْزُقْني فيهِ طاعةَ الخاشعينَ، وَاشْرَحْ فيهِ صَدري بإنابة المُخْبِتينَ، بِأمانِكَ يا أمانَ الخائفينَ. اللهم أهله علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، والعافية المجللة، ودفاع الأسقام، والعون على الصلاة والصيام والقيام، وتلاوة القرآن، اللهم سلمنا لشهر رمضان، وتسلمه منا حتى ينقضي عنا شهر رمضان، وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا، يا رب العالمين.

تعرفنا معكم علي تهنئة الرسول برمضان المبارك، وأن أكثر التهاني بمناسبة حلول الشهر المتداولة هي كل عام وانتم بخير رمضان كريم، مبارك عليكم الشهر الفضيل، وقد نقلنا لكم دعاء دخول رمضان ٢٠٢١.