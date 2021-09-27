نتائج الثانوية العامة 2021 اليمن “ظهرت الآن” على موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية

نتائج الثانوية العامة 2021 اليمن، بعد انتظار دام طويلا تم الاعلان أخيراً من قبل وزارة التربية والتعليم باليمن عن نتائج امتحانات الثانوية العامة بالمناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، ودعت الوزارة جميع الطلاب الذين انتهوا من أداء الامتحانات بمراجعة الموقع الرسمي الخاص بالوزارة للاطلاع على النتائج كما يمكنهم استخراجها أيضًا من خلالالاتصال على الرقم الموحد الذي خصصته الوزارة “160”، كما وفرت للطلاب عدة طرق أخرى يمكنهم من خلالها استخراج درجاتهم ومعرفة معدلاتهم.

نتائج الثانوية العامة 2021 اليمن

تم عقد مؤتمر صحفي منذ ساعات قليلة يرأسه قاسم الحمران نائب وزير التربية والتعليم في الحكومة الحوثية، بصحبة مجموعة من وكلاء مديريات التربية والتعليم، تم الاعلان من خلاله عن ظهور نتائج الثانوية العامة 2021 اليمن، وقد أشار سيادة النائب أنه فاقت نسبة نجاح الطلاب 79.19%، كما أعلن عن أسماء الطلاب العشر الأوائل على مستوى المنطقة في الشعبتين العلمي والأدبي، كما أوضح من خلال حديثه في ذلك المؤتمر عنالموعد المحددلامتحانات الدور الثاني للطلاب الذين تعثروا في اجتياز امتحاناتالدور الأول.

ظهور نتائج الثانوية العامة 2021 اليمن

رصدت محركات البحث وبالأخص المحرك العالمي جوجل الكثير من العمليات البحثية حول تفاصيل نتائج الثانوية العانة 2021 في اليمن، وتجدر الاشارة إلى أنه قد أدى نحو 191 ألف و 879 طالب امتحانات الثانوية بشعبتيها العلمي والأدبي، وكان ذلك وسط تطبيق إجراءات وقائية مشددة للحد من تفشي فيروس كورونا وقد انتهت الامتحانات دون مواجهة أو رصد أي مشاكل.

طريقة استخراج نتائج الثانوية العامة 2021 اليمن

أوضحت وزارة التربية والتعليم اليمنية الخطوات الصحيحة للاطلاع على نتائج امتحانات الثانوية العامة 2021 اليمن، وهي كما وضحناها في السطور السابقة وذلك إما بالاتصال على الرقم الثابت 160، أو من خلال ارسال رسالة نصية عبر يمن موبايل على نفس الرقم المذكور ومن ثم ادخال رقم جلوس الطالب، كذلك بإمكان الطالب أو ولي أمره أن يقوم باستخراج النتيجة عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية وذلك باتباع الخطوات التالية :