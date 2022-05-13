من هو رئيس دولة الإمارات الجديد؟ خليفة قائد التمكين الراحل

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عمر شويل - جدة من هو رئيس دولة الإمارات الجديد؟ سؤال يهم الجميع في الوطن العربي بأكمله بل العالم أجمع يرغب معرفة رئيس دولة الإمارات الجديد بدلاً عن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. الذي جاءت وفاته المنية اليوم، لتثير حالة من التساؤلات عن نظام الحكم في الإمارات. ومن يتولى شؤون الدولة حتى يتم اختيار رئيس دولة الإمارات الجديد. وهل نظام الحكم في الإمارات ملكي أم جمهوري، أسئلة عديدة، ونوضح إجابتها بشكل دقيق. ونرصد من هو رئيس الإمارات الجديد؟ مع عرض ملخص عن نظام الحكم في دولة الإمارات الشقيقة.

من هو رئيس دولة الإمارات الجديد؟

بمجرد إعلان خبر وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حاكم الإمارات منذ قليل. ظل الجميع يتساءل عن من هو رئيس الإمارات الجديد. وكيفية اختياره ونظام الحكم في دولة الإمارات وإدارة البلاد لاسيما أن الإمارات من أهم الدول بالشرق الأوسط. لذلك هناك تساؤلات كثيرة عن كيفية اختيار رئيس الإمارات الجديد.

رئيس الإمارات الجديد

من المعروف أن رئيس الإمارات الجديد وفق دستور البلاد في حالة وفاة حاكم الإمارات. يتولى نائب رئيس الإمارات الجديد شؤونها، وبالتالي من المقرر أن يتولى نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. ووزير الدفاع وحاكم إمارة دبي الرئاسة بشكل مؤقت لحين اجتماع المجلس الأعلى المؤلف من حكام الامارات السبعة في الفترة المقبلة. حتى يتم اختيار رئيس جديد بديلا للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

نظام الحكم في الإمارات

تسير دولة الإمارات العربية المتحدة بدستور اتحادي تم التوقيع عليه 2 ديسمبر 1971. أي أن نظام الحكم في الدولة أشبه بنظام ملكي اتحادي متعدد يتم انتخاب رئيس الدولة ونائبه من حكام الإمارات السابعة. وعن اختيار رئيس الإمارات الجديد يشمل الآتي:

رئيس الدولة في الإمارات رئيس ينتخبه أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد من بينهم لولاية مدتها خمس سنوات. ومن صلاحياته تشمل تعيين مجلس الوزراء.

نائب الرئيس يجري انتخابه ضمن المجلس الأعلى للاتحاد وهو رئيس مجلس الوزراء.

وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات

شهدت الساعة القليلة الماضية وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، وفق ما أعلنت وزارة شؤون الرئاسة في دولة الإمارات، في إشارة إلى تنكيس الأعلام مدة 40 يومًا اعتبارًا من يوم الجمعة، بالإضافة إلى تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام.