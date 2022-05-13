نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل وسبب وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات وما صحة مرض الشيخ خليفة في الآونة الأخيرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تفاصيل وسبب وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس الإمارات عن عمر 73 عام ، حيث نشرت العديد من الصحف الرسمية بالإمارات ووكالة أنباء الإمارات العربية المتحدة منذ ساعات قليلة اليوم الجمعة خبر وفاة الشيخ خليفة بن زايد ، والكثير في الدولة الإماراتية الآن يرغب في معرفة كافة التفاصيل عن ما يتم تداوله عبر المواقع الإلكترونية والمنصات بخصوص صحة خبر وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس الإمارات وما هو سبب وفاة الشيخ خليفة ، كما يريد الجميع أيضاً معرفة مرض الشيخ خليفة بن زايد تغمده الله بواسع رحمته وتفاصيل موعد ومكان صلاة الجنازة.

وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس الإمارات

وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات ، أصدرت وكالة أنباء الإمارات العربية المتحدة وبعض من الصحف الرسمية في الإمارات منذ قليل صباح اليوم الجمعة الموافق 13-5-2022 خبر وفاة الشيخ خليفة بن زايد، هذا وقد نعى عدد كبير من الأمراء والنشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر الشيخ خليفة رئيس الإمارات داعين الله له بالرحمة والمغفرة.

وجاء نص وكالة أنباء الإمارات العربية المتحدة فيما يخص وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان كالتالي:

أبوظبي في 13 مايو / وام / تنعى وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو .. تغمد الله فقيد الوطن الغالي بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهمنا جميعا الصبر والسلوان .. ” إنا لله وإنا إليه راجعون “. كما تعلن وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ” رحمه الله ” مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من غد ” السبت ” على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل.

مرض الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان



كانت بعض المواقع والمنصتات الإلكترونية قد تداولت أخبار منذ فترة عن مرض الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بالسرطان، ولكن سرعان ما خرجت رئاسة الإمارات العربية المتحدة لتنفي ذلك ، وبذلك يكون مرض الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بالسرطان هو أمر مستبعد تماماً، كما يستبعد أن يكون سبب وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس الإمارات بالسرطان، ولكن قد تم التأكيد أن الحالة الصحية لرئيس الإمارات قد تدهورت في الآونة الأخيرة نظراً لتعرضه لسكتة دماغية منذ أعوام.

سبب وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

أما عن سبب وفاة الشيخ خليفة بن زايد ، فحتى الآن لم يتم نشر أي خبر رسمي في الإمارات العربية المتحدة عن سبب وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، وسوف نتابع أول بأول كافة التغريدات والأخبار التي يتم نشرها وسنوافيكم بكل ما هو جديد من خلال تحديث مستمر أو من خلال تقارير متتالية فيما يخص سبب وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. ونشر الكثير من النشطاء والأمراء في الإمارات تدوينات ينعون بها الفقيد حيث نعى عدد كبير من المتابعين والأمراء ورؤساء الدول الشيخ خليفة بن زايد رئيس الإمارات وتم الإعلان عن تنكيس الأعلام داعين الله له بالرحمة والمغفرة.