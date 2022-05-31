“صندوق المعونة الوطنية” اليكم رابط مباشر لتسجيل الدعم النقدي الموحد 2022 بالأردن وتفاصيل برنامج الدعم التكميلي تكافل 1

شهدت الأيام الأخيرة اعلان رئيس صندوق المعونة الوطنية في الأردن انطلاق التسجيل مرة أخرى في الدعم النقدي الموحد في الأردن من قبل المواطنين المستحقين للدعم بناء على الضوابط التي أعلنتها الجهات المختصة، وذلك حيث يعتبر برنامج الدعم النقدي الموحد واحد من ضمن أهم البرامج الخاصة بالدعم والتي يتم تقديمها من قبل الحكومة الأردنية لتقديم المساعدة للمواطنين وذلك وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية التسجيل للحصول او الدعم النقدي الموحد في الأردن 2022.

التسجيل في الدعم النقدي الموحد 2022 في الأردن

وقد انطلق التسجيل في الدعم النقدي الموحد بداية من يوم 15 من شهر مايو والذي يستمر حتى نهاية العام الجاري، وبناء على ما أشار اليه صندوق المعونة الوطنية فمن المقرر ان يستثنى من التسجيل الأسر التي تقدم بطلب لبرنامج الدعم في كانون الأول من العام الماضي، وذلك بالإضافة الى الأسر المستفيدة من برنامج المعونات الشهرية المتكررة، على أن يتم القبول بناء على الضوابط والشروط المطلوبة، وحتى الآن فقد استفاد من برنامج الدعم النقدي أكثر من 120 ألف أسرة، حيث يعد من أهم البرامج التي تعمل على استهداف الأسر الفقيرة المحتاجة الذين تقل دخولهم عن معدل الأجور والرواتب في المملكة الأردنية.

تفاصيل صرف الدعم النقدي الموحد 2022

وقد كشف صندوق المعونة الوطنية سيقوم بدراسة الطلبات الجديدة أنه بناء على نظام استهداف موحد يعتمد 57 مؤشرا لتحديد مستوى معيشة الأسر وحاجتها للدعم والمساعدة، وقد كان يطلق على برنامج الدعم النقدي الموحد في السابق إسم برنامج الدعم التكميلي تكافل 1، والذي قد تم تغير الاسم وتحسين معادلة الاستهداف، حيث أكد أنه قد جاء إطلاق البرنامج من اجل دمج المعونات التي يقدمها الصندوق في برنامج واحد.

رابط وخطوات تسجيل الدعم النقدي الموحد 2022

ويمكن لجميع المواطنين ضمن الفئات المستهدفة للتسجيل للحصول على الدعم النقدي الموحد 2022 من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.