نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح حساب الراجحي عن طريق النفاذ الوطني الموحد 1444 وطريقة الحصول على بطاقة مصرف الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن بنك الراجحي عن امكانية فتح حساب مصرفي من خلال النفاذ الوطني، ويستطيع جميع العملاء إنشاء حساب بشكل إلكتروني بدون الذهاب إلى البنك، وبواسطة هذا الحساب يتمكنوا من إتمام عمليات السحب أو الإيداع، حيث يقدم المصرف العديد من الخدمات الإلكترونية، بغرض التسهيل على العملاء وتوفير الوقت والجهد والتكاليف.

فتح حساب الراجحي عن طريق النفاذ الوطني

تعد خدمة فتح حساب داخل بنك الراجحي بواسطة منصة النفاذ الوطني واحدة من أهم الخدمات التي يتم تقديمها بواسطة البنك، ويستطيع الجميع الاستفادة من تلك الخدمة من خلال إتباع الخطوات التالية:

يجب الدخول مباشرة على الموقع الخاص بمصرف الراجحي.

قم بالنقر على أيقونة فتح حساب.

لابد من إدراج جميع البيانات المطلوبة داخل نموذج فتح الحساب، وتتمثل في اسم العميل، رقم الإقامة الخاص بها، رقم الهوية الوطنية، رقم الهاتف المحمول، بالإضافة إلى العنوان والدخل الشهري.

قم بكتابة رمز التحقق، الذي تم إرساله الي الجوال داخل المربع المخصص له.

اضغط على زر التالي.

يجب تعبئة جميع المعلومات، مع ضرورة تحري الدقة أثناء هذه الخطوة.

يجب القيام بتقديم الطلب، وبعد إتمام هذه الخطوات سيتم إنشاء حساب داخل مصرف الراجحي.

يستطيع العميل توثيق الحساب الخاص به بعد إتمام فتحه، وذلك بواسطة النفاذ الوطني، حيث يتم ارسال رسالة نصية على هاتف العميل بها جميع معلومات الحساب.

خطوات الحصول على بطاقة مصرف الراجحي

يمكن للعملاء الحصول على بطاقة مصرف الراجحي بسهولة، وذلك بواسطة أجهزة الخدمة الذاتية المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية، بعد اتباع تلك الخطوات: