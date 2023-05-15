تعرض مبنى السفارة الأردنية في الخرطوم للاقتحام والتخريب

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 15 مايو 2023 11:03 مساءً - دوت الخليج :- أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تعرض مبنى السفارة الأردنية في الخرطوم، اليوم، للاقتحام والتخريب. وأعربت الوزارة عن إدانتها واستنكارها للاعتداء الذي تعرض له مبنى السفارة الأردنية في الخرطوم، ولكافة أشكال العنف والتخريب، وخاصة تلك التي تستهدف المباني الدبلوماسية وتنتهك حرمتها، مؤكدةً ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

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