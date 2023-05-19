شويجو يتفقد القوات الروسية فى زابوريجيا جنوب شرقى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وتأتى زيارة شويجو بالتزامن مع إعلان كييف أنها أنهت استعداداتها لشن هجوم واسع النطاق. وقالت وزارة الدفاع الروسية فى بيان لها، إن "وزير الدفاع فى روسيا الاتحادية الجنرال سيرجى شويجو تفقد مركز القيادة المتقدم لأحد تشكيلات مجموعة شرق العسكرية فى منطقة زابوريجيا"، دون تحديد تاريخ الزيارة.

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