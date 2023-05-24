بوتين: روسيا تواجه تحديات صعبة وتمر بأوقات عصيبة

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، أن روسيا تواجه تحديات صعبة فى الوقت الحالى، مؤكدًا رغبة البلاد فى تعزيز التضامن الوطنى وخلق الظروف الملائمة لتحقيق التنمية الاقتصادية.





وقال الرئيس الروسى، خلال حفل توزيع أوسمة وميداليات الدولة فى الكرملين، أمس الثلاثاء: "نعم، تحدثنا اليوم غير مرة عن أن روسيا تمر الآن بأوقات عصيبة، وقيل إن الأمر لم يكن سهلا أبدا".

وأضاف الرئيس الروسى: "إنها لحظة خاصة لتضامننا القوى، وشحذ شعورنا الوطنى، والرغبة فى تعزيز أسس وجداننا، وتهيئة الظروف فى مجال الاقتصاد والإنتاج والتعليم لشبابنا من أجل ضمان المستقبل لبلادنا"، مشيرا إلى أن المكرمين اليوم يقدمون مساهمة ملموسة فى تطور روسيا.

وأشاد الرئيس الروسى بصلابة وعزم جميع المقاتلين المشاركين فى العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا، منوها بأن المشاركين فى هذه العملية بغض النظر عن قومياتهم يدافعون عن الوطن ويقاتلون فى سبيله، ومشددا على أن جميع المشاركين فى العملية العسكرية الخاصة يقاتلون من أجل روسيا.

وأضاف بوتين: "أيها الأصدقاء الأعزاء، تميز الشعب الروسى دائما باندفاعه للمشاركة فى مصير الوطن الأم والاستعداد للدفاع عن المصالح الوطنية. نحن نشاهد اليوم هذه القاعة، بعض المشاركين فى العملية العسكرية الخاصة، وهم يمثلون كل القوميات الموجودة فى بلادنا. نحن فخورون ببسالتهم وشجاعتهم".