لوكاشينكو: نسقت مع بوتين مواقع وضع الرؤوس الحربية النووية

ووفقًا لوكالة "تاس" الروسية، قال لوكاشينكو، "لن أذكر أى أرقام أو مواقع. اتفقنا على وضع أسلحة نووية - وأماكن وكميات وأنواع الرؤوس الحربية. كان لا بد من اتخاذ قرار. الرئيس الروسى هو من يتخذ القرار".
وفى 25 مارس الماضى، قال فلاديمير بوتين إن روسيا ستنشر أسلحتها النووية التكتيكية فى بيلاروسيا بناءً على طلب مينسك، على وجه التحديد بالطريقة التى تفعل بها الولايات المتحدة الشيء نفسه منذ فترة طويلة على أراضى حلفائها.
ووفقًا لرئيس روسيا، كان من المقرر الانتهاء من بناء منشأة تخزين للأسلحة النووية التكتيكية على الأراضى البيلاروسية فى 1 يوليو.
وسلمت موسكو بالفعل نظام صواريخ "إسكندر" ذى القدرة النووية إلى مينسك وقدمت المساعدة فى إعادة تجهيز الطائرات البيلاروسية لتمكينها من حمل ذخائر خاصة.
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