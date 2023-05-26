أوكرانيا: إسقاط 10 صواريخ كروز و23 مسيرة روسية خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية عن سلاح الجو الأوكرانى قوله "إن هجومًا ليليًا آخر للقوات الروسية بدأ، مساء أمس، واستمر حتى الساعة الخامسة اليوم 26 مايو".
وأوضح أن القوات الروسية غيرت هذه المرة اتجاه الهجوم نحو الشرق، مهاجمًا مرافق البنية التحتية الحيوية وأهدافا لقوات الدفاع الأوكرانية.
وفى المجموع، أطلقت القوات الروسية 17 صاروخا من مختلف الأنواع و31 طائرة مسيرة هجومية.
وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
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