اليابان تقرر فرض المزيد من العقويات ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الحكومة - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" - أنه سيتم إضافة 24 فردا و78 منظمة إلى قائمة الخاضعين لقرار تجميد أصولهم، مشيرة إلى أن هناك قائدا لوحدات المظلات الروسية من بين الأشخاص المدرجين فى القائمة.

وأشارت القناة إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، ستقوم اليابان بحظر الصادرات إلى 80 منظمة ذات صلة بالجيش الروسى، بما فى ذلك مصانع الآلات، كما سيتم حظر البناء والخدمات الأخرى للبلاد.

من جانبه، قال كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى، ماتسونو هيروكازو، إن بلاده ستواصل العمل مع الأعضاء الآخرين فى مجموعة السبع والمجتمع الدولى للتعامل مع الوضع.

يأتى هذا القرار بعدما اتفق زعماء مجموعة الدول الصناعية السبع على الإبقاء على العقوبات ضد روسيا وفرض المزيد خلال قمة المجموعة التى عقدت فى مدينة "هيروشيما" الأسبوع الماضى.