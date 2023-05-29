إرادة ملكية بتعيين المحادين رئيسا للمحكمة الدستورية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 29 مايو 2023 02:03 صباحاً - دوت الخليج :- صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين عطوفة السيد محمد مدالله المحادين رئيسا للمحكمة الدستورية اعتبارا من تاريخ 28/5/2023، وللمدة المتبقية من عمر المحكمة. وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت بالموافقة على قبول استقالة معالي السيد هشام التل رئيس المحكمة الدستورية من منصبه اعتبارا من تاريخ 28/5/2023.

كما صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين عطوفة السيد باسل محمد مصلح أبو عنزة عضوا في المحكمة الدستورية اعتبارا من تاريخ 28/5/2023.

--(بترا)

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