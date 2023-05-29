بالفيديو : أردني حاصره انفجار سد ترابي ... يطلب النجدة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 29 مايو 2023 07:06 مساءً - دوت الخليج :- ناشد مواطن أردني ، عصر اليوم الاحد ، انقاذه ومن كان برفقته بعد ان انفجر سد ترابي كانوا بالقرب منه بمنطقة عطارة شرق مدينة السواقة بعمان .
ونشر المواطن فيديو يستنجد فيه بانقاذه .
ولم يتسن للمدينة نيوز التاكد من ان كان تم انقاذ الاشخاص من قبل الاجهزة المختصة او ان استطاعوا مغادرة المكان .
تفاصيل اوفى حال توفرها ...
فيديو :
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