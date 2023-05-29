نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بالفيديو : أردني حاصره انفجار سد ترابي ... يطلب النجدة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 29 مايو 2023 07:06 مساءً - دوت الخليج :- ناشد مواطن أردني ، عصر اليوم الاحد ، انقاذه ومن كان برفقته بعد ان انفجر سد ترابي كانوا بالقرب منه بمنطقة عطارة شرق مدينة السواقة بعمان .

ونشر المواطن فيديو يستنجد فيه بانقاذه .

ولم يتسن للمدينة نيوز التاكد من ان كان تم انقاذ الاشخاص من قبل الاجهزة المختصة او ان استطاعوا مغادرة المكان .

تفاصيل اوفى حال توفرها ...

فيديو :