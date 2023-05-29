العالم اليوم - وسائل إعلام رسمية: اختطاف سعودي في بيروت

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 مايو 2023 09:22 مساءً - كشفت وسائل إعلام سعودية رسمية أن سعوديا يعمل لصالح الخطوط الجوية السعودية اختطف في بيروت مساء الأحد، من وسط المنطقة التجارية في العاصمة اللبنانية.

وأفادت قناة "الإخبارية" السعودية أن الخاطفين طلبوا فدية قدرها 400 ألف دولار مقابل الإفراج عن السعودي المختطف.

وجاء طلب الفدية عبر رسالة هاتفية صدرت من الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث مقر حزب الله، وفق "الإخبارية".

وقال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي عبر حسابه على "تويتر": "نتابع مع شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي منذ الأحد قضية اختطاف مواطن سعودي في بيروت. نحن على تواصل بأدق التفاصيل مع السفير وليد البخاري" سفير المملكة لدى بيروت.

وتابع الوزير: "دائما وبيد من حديد نعمل لتحرير أي مواطن يتعرض لأي أذى على أرض لبنان. ما حصل يمس بعلاقة لبنان مع أشقائه وسيكون عقاب الفاعلين قاسيا".