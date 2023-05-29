نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بالاسماء : تحويل مستحقات الضمان الاجتماعي لـ73 عاملاً مصرياً غادروا الأردن نهائيا على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 29 مايو 2023 10:06 مساءً - دوت الخليج :- أعلنت وزارة القوى العاملة اليوم الأحد أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسؤولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن- استكمالا لما تم تحويله سابقا- عملية تحويل القائمة الـ 127 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 73 عاملًا مصرياً لدى «المؤسسة» غادروا عمان نهائيا.

عملية تحويل القائمة الـ 127 من مستحقات الضمان الاجتماعي

وجاء في البيان الصحفي أن حسن شحاتة وزير القوى العاملة تلقى تقريرا من الملحق العمالي بمكتب التمثيل العمالي بالأردن أسامة إبراهيم محمد، أعلن فيه وبالأسماء عن كافة معلومات هذا «الاستحقاق»، مناشدا جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ومراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة، وكذلك المنشورة على صفحة «الفيس بوك» الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودًا على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورًا.

استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يومًا

وأضاف الملحق العمالي أنه طبقًا لإجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالأردن، سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يومًا من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، مشيرًا إلى أنه يتم بشكل مستمر التنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعًا، فور تدقيقها من الجهات المعنية حفاظًا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات، وتضم القائمة الجديدة الأسماء المرفقة مع هذا البيان.

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