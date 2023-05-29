العالم اليوم - بوتين لأردوغان: فوزك يفتح آفاقا لتعزيز العلاقات

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 مايو 2023 10:19 مساءً - هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "بحرارة" رجب طيب أردوغان بإعادة انتخابه رئيسا لتركيا، وذلك خلال مكالمة هاتفية بينهما، الإثنين.

وقال بوتين خلال المكالمة، بحسب بيان صادر عن الكرملين، إن "الدعم الذي عبر عنه الشعب التركي لرئيسه يفتح آفاقا إضافية لتطوير تعاون ثنائي عملي في مختلف المجالات".

وفاز أردوغان في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية التركية الأحد بحصوله على 52.2 بالمئة من الأصوات بعد فرز كل بطاقات الاقتراع، مقابل 47.8 بالمئة لمنافسه كمال كيليتشدار أوغلو.