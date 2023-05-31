الملك يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي مهنئا بإعادة انتخابه

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 31 مايو 2023 06:09 مساءً - دوت الخليج :- هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه، وذلك خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء . وأكد جلالته، خلال الاتصال، عمق العلاقات الأردنية التركية والحرص على توسيع التعاون في المجالات كافة. وجدد الزعيمان تأكيدهما على إدامة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، تحقيقا لمصالحهما، وتعزيزا للاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم. وعبر جلالة الملك عن خالص أمنياته للرئيس أردوغان بالتوفيق في خدمة بلاده والشعب التركي الشقيق.

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