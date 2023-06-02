الكرملين: الناتو يعتبر روسيا عدوا فى وثائقه العملياتية

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميترى بيسكوف، أن حلف شمال الأطلسى "الناتو" يعتبر بلاده عدوًا وذلك وفقًا لوثائقه العملياتية، مشيرًا إلى أن مشاركة الناتو فى الصراع الأوكرانى تزداد فى الوقت الحالى.





وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء تاس الروسية، أضاف بيسكوف -فى تصريحات صحفية تعليقا على وثائق حديثة بأن الناتو كان لديه سر خطة فى حالة نشوب حرب محتملة مع روسيا، أنه "تم ذكر روسيا دائمًا فى الوثائق العملياتية لحلف شمال الأطلسى كعدو، ووثائق العمليات تحتوى دائمًا على خطط لمواجهة بلدنا هذا ليس خبرا". وأوضح أن "الظهور المحتمل لوثائق الناتو هذه يمكن ربطه بـ «الزيادة المباشرة وغير المباشرة فى مشاركة الدول الأعضاء فى الناتو فى النزاع مع أوكرانيا»".

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