العالم اليوم - الفاو: أسعار الغذاء العالمية تهبط لأدنى مستوياتها منذ عامين

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 يونيو 2023 12:22 مساءً - انخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لأسعار الغذاء العالمية في مايو إلى أدنى مستوياته في عامين، إذ فاقت الانخفاضات الكبيرة في أسعار الزيوت النباتية والحبوب ومنتجات الألبان الزيادات في أسعار السكر واللحوم.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة الجمعة إن مؤشرها، الذي يتتبع أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا، بلغ في المتوسط 124.3 نقطة في مايو مقابل 127.7 نقطة بعد التعديل في الشهر السابق.

وقراءة مايو هي الأدنى منذ أبريل 2021 وتعني أن المؤشر العام أقل الآن بنسبة 22 بالمئة من أعلى مستوى وصل إليه في مارس 2022 بعد بدء ما تسميه موسكو بـ "العمليات العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.

وفي تقرير منفصل عن العرض والطلب على الحبوب، توقعت الفاو أن يبلغ الإنتاج العالمي من الحبوب هذا العام 2.813 مليار طن، بزيادة واحد بالمئة عن عام 2022 وهو ما يعكس بشكل رئيسي زيادة متوقعة في إنتاج الذرة.