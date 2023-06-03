الأميرتان سلمى وإيمان تخطفان القلوب بالتواضع في زفاف ولي العهد

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 3 يونيو 2023 12:09 صباحاً - لا يوجد مقالات

دوت الخليج :- خطفت الأميرتان سلمى وإيمان، شقيقتا الأمير الحسين القلوب عند دخولهما برفقة العروسة الاميرة رجوة آل السيف إلى قصر زهران. أظهرت الأميرتان تواضعا شديدا واهتماما بالعروس، وحرصتا على ترتيب فستانها طول فترة الدخول من باب القصر وحتى الشرفة التي عقد عليها القران.

أظهرت الأميرتان تواضعا شديدا واهتماما بالعروس، وحرصتا على ترتيب فستانها طول فترة الدخول من باب القصر وحتى الشرفة التي عقد عليها القران.

أظهرت الأميرتان تواضعا شديدا واهتماما بالعروس، وحرصتا على ترتيب فستانها طول فترة الدخول من باب القصر وحتى الشرفة التي عقد عليها القران.

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