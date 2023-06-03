العالم اليوم - سامسونغ تنشئ مصنعا جديدا في مصر لإنتاج هواتف المحمول

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 3 يونيو 2023 12:22 صباحاً - قالت وزارة الاتصالات المصرية، في بيان الجمعة، إن شركة سامسونغ للإلكترونيات- مصر، ستنشئ مصنعا جديدا لها في البلاد لإنتاج الهواتف المحمولة.

وذكر البيان أن المصنع الجديد سيقام على مساحة 6 آلاف متر مربع بمحافظة بني سويف، ويوفر 1400 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للعمالة المصرية خاصة في صعيد مصر.

ومن المخطط أن يتم البدء في إنشاء المصنع بالربع الأخير من هذا العام، بهدف تلبية طلبات عملاء الشركة في مصر، والمساهمة في نقل التكنولوجيا والمعرفة التقنية للسوق المصري، من أجل توطين صناعة المحمول في البلاد.

وقال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر أصبحت مقصدا جاذبا للعديد من الشركات الكبرى العاملة فى مجال تصنيع الإلكترونيات؛ للتصنيع فى مصر لخدمة السوق المحلى والتصدير إلى الأسواق الإقليمية نتيجة للجهود المبذولة لتشجيع الاستثمار فى صناعة الإلكترونيات بمصر وتوطين هذه الصناعة الهامة تنفيذا لاستراتيجية "مصر تصنع الإلكترونيات".

وأضاف أن إنشاء المصنع الجديد لشركة سامسونج فى بنى سويف يأتى استكمالا لمسيرة التعاون الناجحة مع شركة سامسونغ العالمية والتى أثمرت عن تصنيع التابلت التعليمى بمصر.