زيلينسكى: أدعو الناتو لتقديم مسار واضح لعضوية أوكرانيا فى الحلف

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، قال زيلينسكى إن أوكرانيا جاهزة للهجوم المضاد، لافتًا إلى حاجة بلاده الماسة للمزيد من أنظمة باتريوت الدفاعية. كما دعا الرئيس الأوكرانى الصين لكبح جماح روسيا.

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