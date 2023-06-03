العالم اليوم - "شيء ما حدث في البحر".. نفوق آلاف الطيور يحير تشيلي (فيديو)

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 3 يونيو 2023 02:17 مساءً - عثر على ما لا يقل عن 3500 طائر بحري نافق منذ 26 مايو الماضي على شواطئ شمال تشيلي، وفقا للسلطات التي تحقق في هذه الظاهرة.

وتبين أن الطيور النافقة من نوع الغاق بوغانفيل، التي تطلق عليها تسمية غاق غواناي في أميركا الجنوبية، وتتميز بريشها الأبيض والأسود.

وعمل موظفون من إدارة الزراعة والثروة الحيوانية يرتدون بزات واقية خاصة على جمع مئات الطيور النافقة التي كانت تنتشر على شواطئ كوكيمبو، على بعد نحو 400 كيلومتر شمالي العاصمة سانتياغو، وهي منطقة سياحية تضم فنادق ومطاعم وكازينوهات.

تعليق حكومي

• لم تتوصل تحاليل أجراها مكتب الزراعة والثروة الحيوانية في كوكيمبو بعد إلى تحديد أسباب الظاهرة.

• قال مدير المكتب خورخي ماوتز لـ"فرانس برس"، إن نتائج التحاليل التي صدرت الجمعة، استبعدت أن يكون النفوق ناجما عن إنفلونزا الطيور.

• توقع ماوتز أن يكون "شيء ما يحدث في البحر" يتسبب بنفوق هذه الطيور التي تغوص في المحيط لاصطياد فرائسها.

وفاجأت هذه الظاهرة سكان المنطقة، وقال الصياد إديسون ألفارو (47 عاما) لـ"فرانس برس". "لم يسبق أن رأينا أمرا مماثلا. وجود كل هذه الطيور الصغيرة النافقة مثير للاستغراب".

وتضررت تشيلي بشدة من إنفلونزا الطيور التي قضت حتى الآن على 10 بالمئة من طيور بطريق همبولت الضعيفة وآلاف الطيور الأخرى.

وبات رجل في الثالثة والخمسين أول إنسان يصاب بالمرض في تشيلي في نهاية مارس، ولا يزال يعالج في المستشفى.