لا نحتاج لزيادة أسلحتنا النووية.. أبرز تصريحات جيك سوليفان

جدة - نرمين السيد - استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" أبرز تصريحات جيك سوليفان، مستشار الأمن القومى الأمريكى، الذى أكد أن واشنطن ترغب فى استمرار محادثات مراقبة انتشار الأسلحة مع موسكو وبكين من دون شروط مسبقة.





وقال مستشار الأمن القومى الأمريكى إن الولايات المتحدة ليست بحاجة لأن تزيد أسلحتها النووية لتتجاوز عدد منافسيها. وتابع: "اعتمدنا إجراءات مضادة ردا على انتهاكات روسيا معاهدة (نيو ستارت)، وليس من مصلحتنا أو مصلحة موسكو الشروع فى منافسة مفتوحة بشأن القوات النووية الاستراتيجية". كما أشار سوليفان إلى أن الصين تسعى لامتلاك نحو 1500 رأس حربى نووى بحلول عام 2035، مضيفا: "بكين ترفض مشاركتنا المعلومات بشأن حجم ونطاق قواتها النووية ولا تقدم أى إخطارات بأى تغيير". وتابع: "بوتين علق فى وقت سابق تطبيق روسيا معاهدة نيو ستارت بشكل غير قانونى، وشرع فى اتخاذ خطوات لنشر أسلحة نووية تكتيكية فى بيلاروسيا". وأردف أن الصين لم تبد اهتماما بالمناقشات بشأن التغييرات التى تجريها على قواتها النووية، مضيفا: "نحن فى نقطة تحول بشأن الأمن النووى ونحتاج إلى استراتيجيات تحول دون نشوب صراع نووى". كما أوضح أن إيران تشغل أجهزة طرد مركزى أكثر تقدما، وخصبت مزيدا من اليورانيوم بمستويات تقترب من درجة صنع أسحلة، وبعد انسحاب الإدارة الماضية للاتفاق النووى تحللت إيران من أى قيود على برنامجها.

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