العالم اليوم - تهنئة ترامب للزعيم كيم على منصب بمنظمة دولية تثير الجدل

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 4 يونيو 2023 02:21 صباحاً - تعرض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لانتقادات لاذعة، بعدما هنأ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بانتخاب مواطنه الدكتور جونغ مين باك، في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية.

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "مبروك لكيم جونغ أون"، وفقما ذكرت شبكة "فوكس نيوز".

وبات الدكتور جونغ مين باك من وزارة الصحة العامة في كوريا الشمالية، يشغل مقعدا في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، حتى عام 2026.

ووفق "فوكس نيوز" فإن تعيين الدكتور جونغ في هذا المنصب، سيجعل بيونغيانغ قادرة على المشاركة في تحديد أجندة المنظمة.

وأثار قرار تعيين الدكتور جونغ انتقادات فورية من حكومة كوريا الجنوبية، والتي أشارت إلى تاريخ كوريا الشمالية في تجاهل السياسات التي وضعتها منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة.

وعلقت المبعوثة السابقة لترامب في الأمم المتحدة، نيكي هايلي على اعتماد الدكتور جونغ في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية قائلة في تغريدة على حسابها الرسمي في "تويتر": "كيم جونغ أون يجوّع شعبه. يمثل تمكين كوريا الشمالية من دور قيادي في المنظمة مهزلة".

بدوره قال حاكم ولاية جورجيا، بريان كيمب في تغريدة على "تويتر": "استعادة بلادنا من جو بايدن لا تبدأ بتهنئة دكتاتور كوريا الشمالية القاتل".