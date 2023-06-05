مقتل وفقدان 23 شخصا بفيضانات هايتي

مقتل وفقدان 23 شخصا بفيضانات هايتيلقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم وفقد ثمانية آخرين في أعقاب هطول أمطار غزيرة، تسببت في حدوث فيضانات واسعة النطاق وعدة انهيارات أرضية في أنحاء مختلفة من هايتي.

وقالت وكالة الحماية المدنية في هايتي اليوم ان الفيضانات اجبرت ما يقرب من 13400 شخص على إخلاء منازلهم حيث تسببت المياه في إلحاق الضرر بمئات المباني في جميع أنحاء البلاد وحولت بعض الشوارع إلى أنهار .وفقا لموقع روسيا اليوم

ولا يزال المسؤولون يعملون من أجل تقييم حجم الدمار الناجم عن الأمطار التي تجتاح البلاد منذ يوم السبت الماضي.

وقد تسببت مياه الأمطار أيضا في إلحاق أضرار جسيمة بالمحاصيل في المنطقة الوسطى من هايتي، وذلك في الوقت الذي قال فيه رئيس الوزراء أرييل هنري إنه يعمل مع المنظمات المحلية والدولية للاستجابة لاحتياجات المتضررين من الفيضانات.