العالم اليوم - قرغيزستان.. اعتقال جماعي للمتورطين في "محاولة انقلاب"

انتم الان تتابعون خبر قرغيزستان.. اعتقال جماعي للمتورطين في "محاولة انقلاب" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 5 يونيو 2023 05:15 مساءً - نفذت السلطات الأمنية في قرغيزستان، الاثنين، اعتقالا جماعيا لـ "المشاركين في انقلاب محتمل"، فيما أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن مجموعة من الأفراد كانت تستعد للاستيلاء على السلطة بالقوة.

وألقت السلطات القبض على 110 على الأقل بينهم جنود وسياسيين بتهمة التورط في المحاولة الانقلابية الفاشلة، فيما يستمر تحقيق واسع في البلاد.

بدأت الاعتقال في جميع أنحاء البلاد ضد مجموعة خططت لانقلاب ضد الحكومة المنتخبة في قيرغيزستان، وفقًا للأخبار العاجلة في وسائل الإعلام المحلية، حيث أطلقت لجنة الدولة للأمن القومي في قيرغيزستان، يوم الاثنين عمليات متزامنة ضد أفراد ثبت أنهم حاولوا الانقلاب في البلاد، وفقا لوسائل الاعلام المحلية.

نشرت وسائل الإعلام في قيرغيزستان لقطات للعملية، وذكرت أن مجموعة في البلاد كانت تستعد للإطاحة بحكومة صدير كاباروف.

في عام 2021، تم اعتقال النائب القرغيزي باكتيبك جاتيجينوف للاشتباه في التخطيط لانقلاب.