الكرملين: بيان أمريكا عن الحد من الأسلحة النووية إيجابى

جدة - نرمين السيد - قال الكرملين، اليوم الاثنين، إنَّ البيان الصادر عن جيك سوليفان، مستشار الأمن القومى الأمريكى، الذى يدعو فيه إلى عقد محادثات ثنائية للحد من الأسلحة النووية كان "إيجابيًا"، وروسيا لا تزال منفتحة على الحوار، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





كان "سوليفان" قال إنَّ الولايات المتحدة ستلتزم بالقيود التى تحد من امتلاك الأسلحة النووية بموجب معاهدة "نيو ستارت" حتى موعد انتهائها عام 2026 إن فعلت روسيا المثل، ومعاهدة نيو ستارت هى الاتفاقية الوحيدة للحد من الأسلحة النووية التى تبقت بين خصمى الحرب الباردة. فيما وصف دميترى بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين البيان، بـ"الإيجابى" متوقعًا أن يكون أمرًا واقعًا تؤكده خطوات عبر القنوات الدبلوماسية وعندها يمكن النظر فى السُبل المقترحة للحوار. وتضع معاهدة "نيو ستارت" التى وقّعها الرئيس الأمريكى آنذاك باراك أوباما ونظيره الروسى دميترى ميدفيديف فى 2010، حدًا لعدد الرؤوس النووية الاستراتيجية التى يمكن للولايات المتحدة وروسيا نشرها.

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