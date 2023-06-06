العالم اليوم - مصر.. مات خلال تجهيز قبر صديقه فدُفن بجواره

انتم الان تتابعون خبر مصر.. مات خلال تجهيز قبر صديقه فدُفن بجواره من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 يونيو 2023 12:22 صباحاً - شهدت مدينة العياط بالجيزة جنوبي القاهرة المصرية، واقعة درامية تشبه قصص أفلام السينما، حيث توفي رجل خلال تجهيز القبر لدفن صديقه الذي مات في حادث مروري، فتم دفن الاثنين معا في ذات القبر.

القصة بدأت ببلاغ إلى مركز شرطة البدرشين بوقوع حادث مروري بين سيارة ودراجة نارية ومصرع قائد الدراجة النارية، فتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وصرحت النيابة العام بدفن جثة المتوفي في محل إقامته بقرية طهما بالعياط.

ثم تلقى مركز شرطة العياط إخطارا آخر بوفاة شخص ثان خلال عملية دفن المتوفي في الحادث. وبعد توقيع الكشف الطبي عليه تم التصريح بدفنه مع المتوفي الأول في ذات القبر.

من جانبه قال حسن الجابري، شاهد عيان من قرية طهما بالعياط في تصريحات لموقع "دوت الخليج" إن: