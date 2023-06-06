رئيسة الحكومة التونسية: سنسرع باستكمال المشاريع الاستثمارية التنموية

جدة - نرمين السيد - وأفاد بيان لرئاسة الحكومة، أن بودن نوّهت بعمق علاقات التعاون الأخوية بين تونس ودول الخليج وضرورة مواصلة العمل على ترسيخ سنة التشاور بين الطرفين لتشمل مختلف المجالات.

كما أكّدت نجلاء بودن، أن الحكومة ستعطى الأولويّة للإسراع فى استكمال إنجاز المشاريع التنموية المموّلة من قبل شركات استثماريّة خليجية مع السعى لاستقطاب استثمارات جديدة فى إطار التوجّه الحكومى والاستفادة من الكفاءات والخبرات التونسيّة داخل حدود الوطن.

من جانبه أكّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنّ إمضاء مذكّرة التفاهم بين وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والأمانة العامة لمجلس تعاون دول الخليج العربيّة سيشكّل حجر زاوية مهمّة فى مسيرة التعاون مع دول الخليج ومنطلقا لإعداد مخطط تنفيذى للسنوات المقبلة.

وأضاف أن العناية بالجالية التونسيّة بدول الخليج العربيّة وتطوير الاستثمارات بتونس ستُمثلان أهم الأولويات التى سيقع التعاون بشأنها.