البيت الأبيض: نرصد تزايدا للأعمال العدائية الصينية بمضيق تايوان

جدة - نرمين السيد - وأضاف "كيربي" فى مؤتمر صحفى اليوم الاثنين، بالعاصمة واشنطن "مستعدون للتعامل مع العدوانية المُتزايدة من الصين".

وتابع المُتحدث باسم البيت الأبيض: "نريد تبريرات من الصين بشأن تدخلاتها العدائية"، واتهمت البحرية الأمريكية فى قوت سابق، سفينة صينية بالإبحار المُتعرج "غير الآمن" حول مدمرة أمريكية فى مضيق تايوان، بعد أقل من 10 أيام من حادث جوى بين البلدين فى المنطقة.

وكشف المُتحدث باسم البيت الأبيض أن تزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوى يُمثل أولوية رئيسية، وأشار "كيربي" إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها لا يمتلكون عددًا كبيرًا من أنظمة صواريخ "باتريوت" المُضادة للطائرات تحت تصرفهم.

وأكد "كيربي" أن الأسلحة من هذا المجال "تظل فى المرتبة الأولى فى قائمة المساعدات التى تعتزم الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بها".