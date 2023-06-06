لافروف: مخططات الغرب المناهضة لروسيا ستبوء بالفشل

جدة - نرمين السيد - وأضاف لافروف، خلال زيارته للقاعدة العسكرية الروسية رقم 201 فى طاجيكستان: "نحن جميعا على دراية بالمخططات الغربية المناهضة لـ روسيا، تلك المخططات التى لا يحاول الغرب إخفاءها بل يروج لها بشكل علنى، ونحن كشعب روسى لا نشك أبدا فى أن جميع هذه المخططات ستبوء بالفشل".

وأشار لافروف -وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، - إلى أن "الغرب يبحث باستمرار عن محاور ومسارات إضافية، حيث يمكنه فتح جبهتين إضافيتين ضد روسيا، على غرار الجبهة الأوكرانية".

وتابع وزير الخارجية الروسي: "يبحث الغرب باستمرار عن جبهات إضافية يمكنه من خلالها إثارة غضب روسيا، بهدف فتح جبهتين إضافيتين ضدها، وقد أعلن العديد من خبراء السياسة وبعض السياسيين بشكل صريح الهدف المرجو من تقسيم روسيا وتقطيع أوصالها".

وألمح لافروف إلى أنه "تم إعلان آسيا الوسطى كواحدة من هذه الجبهات بشكل غير رسمى، إلى جانب جنوب القوقاز".