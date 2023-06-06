«القاهرة الإخبارية» تكشف تفاصيل زيارة وزير الخارجية الأمريكى للسعودية

جدة - نرمين السيد - عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، لقطات ترصد أنطونى بلينكن، وزير الخارجية الأمريكى، وهو يبدأ زيارته إلى السعودية لمناقشة العلاقات الاقتصادية والأمنية بين البلدين.





وتوجه وزير الخارجية الأمريكى إلى المملكة العربية السعودية فى زيارة متعددة الأهداف تستغرق 3 أيام. وتأتى زيارة بلينكن إلى السعودية فى إطار تعزيز وتقوية العلاقات الأمريكية الخارجية، وسيعقد اجتماعًا وزاريًا يجمع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجى، التى تتشارك مع واشنطن فى مجموعة من القضايا لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمى وخفض التصعيد بمنطقتى الخليج والشرق الأوسط وخارجهما. ومن المقرر أن يشارك بلينكن الأربعاء فى اجتماع وزارى يعقده مجلس التعاون الخليجى، كما سيشارك الخميس فى اجتماع للتحالف الدولى لمكافحة تنظيم داعش يعقد فى الرياض.

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