انتخاب الجزائر و4 دول لعضوية مجلس الأمن الدولى لمدة عامين

جدة - نرمين السيد - انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، كلًا من الجزائر وجيانا وسيراليون وسلوفينيا وكوريا الجنوبية لعضوية مجلس الأمن الدولى لمدة عامين، تبدأ أول يناير 2024، بينما أخفقت روسيا البيضاء، المتحالفة مع روسيا، فى الحصول على مقعد، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز".





وجرى انتخاب الجزائر وجيانا وسيراليون وكوريا الجنوبية دون معارضة لعضوية المجلس المكون من 15 عضوًا والمكلف بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وفى المنافسة الوحيدة تفوقت سلوفينيا على روسيا البيضاء، وستحل الدول الخمس المنتخبة محل ألبانيا والبرازيل والجابون وغانا والإمارات العربية المتحدة.

يعد مجلس الأمن الهيئة الوحيدة فى الأمم المتحدة المخولة باتخاذ قرارات ملزمة قانونًا مثل فرض عقوبات والسماح باستخدام القوة، ويضم المجلس 5 دول تتمتع بالعضوية الدائمة وحق النقض (الفيتو) هى بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة.

وضمانًا للتمثيل الجغرافى، جرى تخصيص المقاعد غير الدائمة للمجموعات الإقليمية، وحتى لو انتُخب المرشحون دون معارضة فى مجموعتهم، يتعين عليهم نيل تأييد أكثر من ثلثى أعضاء الجمعية العامة.

وحصلت جيانا على 191 صوتًا، وسيراليون 188، والجزائر 184 صوتًا، وكوريا الجنوبية 180 صوتًا، كما حصلت سلوفينيا على 153 صوتًا لتفوز على روسيا البيضاء التى حصلت على 38 صوتًا.

كانت روسيا البيضاء مرشحة دون معارضة منذ عام 2007 لمقعد شرق أوروبا لعامى 2024/25. ودخلت سلوفينيا السباق فى ديسمبر 2021 بعد حملة قمع وحشية من قبل السلطات فى روسيا البيضاء للاحتجاجات التى أعقبت الانتخابات الرئاسية عام 2020.