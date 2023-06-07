العالم اليوم - تعهد سعودي أميركي بالعمل على إنهاء القتال في السودان

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 يونيو 2023 09:22 مساءً - تعهد وزيرا الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، بمواصلة التعاون بهدف إنهاء القتال في السودان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، إن بلينكن التقى الأمير فيصل بن فرحان في الرياض، الأربعاء، مضيفا أنهما ناقشا قضايا منها الجهود المبذولة "لتحقيق سلام دائم في اليمن".

وأردف ميلر أن "الوزيرين تعهدا كذلك بمواصلة التعاون لإنهاءالقتال في السودان".

كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الوزيرين استعرضا أوجه الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

كما ناقشا "المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها، وأبرز الموضوعات المطروحة في الاجتماع الخليجي الأميركي، وسبل تعزيز العلاقات الخليجية الأميركية في المجالات المختلفة".

وفي السياق ذاته، أكد بلينكن أن بلاده لا تزال ملتزمة تجاه شركائها في منطقة الخليج.

وقال بلينكن إن "الولايات المتحدة موجودة في هذه المنطقة، لتقول إننا لا نزال منخرطين بعمق في الشراكة معكم جميعا".