العالم اليوم - "أبل" و"أديداس".. كيف حولا مصير ميسي في اللحظات الأخيرة؟

انتم الان تتابعون خبر "أبل" و"أديداس".. كيف حولا مصير ميسي في اللحظات الأخيرة؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 يونيو 2023 10:20 مساءً - اختار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وجهته المقبلة لتكون نادي إنتر ميامي الأميركي، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، في مفاجأة لم تكن متوقعة بالنسبة للاعب الأسطورة.

وجاء اختيار ميسي في الأمتار الأخيرة من المفاوضات، وسط محاولات من ناديه السابق برشلونة الإسباني الذي حصل على موافقة مع رابطة الليغا على خطة النادي المالية، ومساع أخرى من الهلال السعودي بضم بطل العالم في صفقة تاريخية مقابل راتب خيالي يقدر بمئات الملايين سنويا.

صحيفة "سبورت" الرياضية الإسبانية ذكرت أن نادي إنتر ميامي سيدفع 50 مليون يورو (54 مليون دولار) لميسي في الموسم الواحد، في عقد يمتد لـ4 سنوات.

الصحفي الإسباني جوان فونتيس، كشف عن جلسة لخورجي والد ميسي ووكيله مع رئيس برشلونة خوان لابورتا، إلا أنها لم تؤت بثمارها ولم يتفق الطرفان، حيث لم يقدم النادي الكتالوني ضمانات كافية بسبب أزمته المالية.

وعلى الجانب الآخر، ترغب أنتونيلا زوجة ميسي، في الانتقال إلى ميامي ، حيث يمتلك اللاعب منزلا فاخرا في فلوريدا.

الحلم والرعاة

لم ينس ميسي حلمه القديم، حيث كشف أواخر عام 2020 عن حلمه بالعيش في الولايات المتحدة واللعب في الدوري هناك، حيث ذكر أن فكرة تجربة الدوري الأميركي وأسلوب حياة ميامي مع عائلته تروق له.

وكشفت صحيفة "إنترناشونال هيرالد" عن أسباب تغير وجهة ميسي، بعد تدخل شركة "أبل" التي وقعت العام الماضي صفقة بث بقيمة 2.5 مليار دولار مع الدوري الأميركي، وشركة "أديداس" أحد أكبر رعاة الدوري.

ويحاول نادي انتر ميامي إغراء ميسي، بعرض يتضمن حصة من العائدات السنوية للمشتركين الأرجنتينيين لمشاهدة مباريات الدوري الأميركي على منصة "تلفزيون أبل".

وكذلك تعهدت شركة "أديداس" بتوقيع اتفاقية مع ميسي تتضمن حصول على اللاعب على أي زيادة في أرباح الشركة نتيجة انتقاله إلى الدوري الأميركي.

وانتهت علاقة ميسي بنادي باريس سان جرمان الفرنسي مع انقضاء الموسم، حيث أعلن الطرفان أن الموسم المنتهي كان الأخير للبرغوث في فريق العاصمة بناء على اتفاق الطرفين.

القميص المنتظر

احتفظ نادي إنتر ميامي بالقميصين رقمي 10 و5، من أجل ميسي وزميله السابق في برشلونة سيرجيو بوسكتس، لإقناعهما بالانضمام للفريق.

كما عطل النادي شراء التذاكر من موقعه الإلكتروني في وقت لاحق من الموسم، في إشارة إلى قرب انضمام الأسطورة الأرجنتينية.

تجربة بيكهام

ونلق موقع "فوربس" عن مفوض الدوري الأميركي لكرة القدم دون غاربر، قوله إن "الدوري يبذل قصارى جهده لإقناع ميسي بالانضمام على غرار تجربة دافيد بيكهام عام 2007".

بيكهام انتقل إلى لوس أنجلوس غالاكسي بصفقة مدتها 5 سنوات بقيمة 32 مليون دولار وقتها، فيما تضمنت الصفقة فرصة شراء نادي أميركي في المستقبل بسعر مخفض، وهو ما تم بشراء بيكهام إنتر ميامي عام 2014، وهو الطريق الذي يغري به الدوري الأميركي ميسي.

"وطن في الغربة"

وكانت الأرجنتين أعلنت عن خطة لبناء مقر للاتحاد في ميامي، ليكون المقر الرئيسي بعد الشراكة التي وقعها اتحادا الكرة في البلدين مؤخرا، على أن يتبعها مقرات أخرى في الولايات المتحدة.

ومن المأمول افتتاح المقر الجديد للاتحاد قبل بطولة "كوبا أميركا" المقرر أن تقام في الولايات المتحدة، كجزء من استعدادها لاستضافة مونديال 2026، وهو ما يزيد من قناعة ميسي بصحة قرار الانضمام لإنتر ميامي.