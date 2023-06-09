العالم اليوم - بعد قفزة الإنتاج بـ 32%.. غانا تعود لصدارة منتجي الذهب

انتم الان تتابعون خبر بعد قفزة الإنتاج بـ 32%.. غانا تعود لصدارة منتجي الذهب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 يونيو 2023 07:24 مساءً - قال جوشوا مورتوتي، رئيس غرفة شركات التعدين في غانا، الجمعة، إن البلاد سجلت زيادة 32 بالمئة في إنتاج الذهب العام الماضي مما مكنها من استعادة صدارة منتجي الذهب في أفريقيا.

وخسرت غانا المركز لصالح جنوب أفريقيا عام 2021 بعد انخفاض هائل في إنتاجها.

وارتفع إنتاجها من الذهب إلى 3.7 مليون أونصة في 2022، مقابل 2.8 مليون أونصة في العام السابق.

وأرجع مورتوتي الزيادة إلى التوسع في إنتاج المناجم القائمة.

وأوضح أن شركات غرفة التعدين، باعت أكثر من 77620 أونصة، من المعدن النفيس في إطار البرنامج المحلي لشراء الذهب، وهو برنامج أطلقه البنك المركزي لتعزيز الاحتياطيات.

يذكر أن غانا ترزح تحت وطأة ضائقة ديون خطيرة، يتعين عليها إعادة هيكلتها بعد توقفها عن السداد في ديسمبر الماضي، فيما تُعول الحكومة على قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لدعم اقتصادها المُنهك، والعودة لأسواق المال العالمية.

تفاقم أزمة الديون (البالغة 34 مليار دولار) جاء نتيجة مجموعة من السياسات الداخلية التي أفضت إلى حالة من الانخناق المحلي مع تصاعد أزمة تكلفة المعيشة وفي ظل اللغط حول مصارف الإنفاق الحكومي التي تركزت على البنية التحتية (ومن بينها مشروع الكاتدرائية الوطنية المثير للجدل) دون مشروعات تدر عوائد استثمارية تنعش الاقتصاد.