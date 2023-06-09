العالم اليوم - تخدير وعودة للعناية المركزة.. انتكاسة لحارس باريس سان جرمان

انتم الان تتابعون خبر تخدير وعودة للعناية المركزة.. انتكاسة لحارس باريس سان جرمان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 يونيو 2023 09:22 مساءً - لا يزال الإسباني سيرجيو ريكو حارس مرمى باريس سان جرمان الفرنسي، الذي تعرض لحادث ركوب خيل في 28 مايو الماضي، في حالة خطيرة، وخضع للتخدير مجددا بعد ايقاظه تدريجيا قبل أيام، حسبما كشفت الجمعة مصادر في مستشفى في إشبيلية.

أوضح المصدر أن ريكو "خضع مجددا للتخدير ولا يزال في حالة خطيرة، وأدخل إلى وحدة العناية المركزة".

ويعتزم مستشفى فيرخن دل روسيو، نشر تقرير طبي جديد الأسبوع المقبل.

وكانت مصادر أكدت الثلاثاء وجود "علامات مشجعة" حتى لو توجب البقاء على "حذر"، وأشارت إلى أن المستشفى يعتزم اخضاعه لفحوص طبية جديدة، وأنه يزيل التخدير تدريجيا عنه لمراقبة رد فعله.

وتعرض صاحب الـ29 عاما لحادث سقوط عن صهوة جواد في إل روسيو، بعد توجهه إلى إسبانيا إثر مباراة جلس فيها على مقاعد البدلاء مع باريس سان جرمان، الذي حقق لقب الدوري الفرنسي.

وأكد المدير الفني لسان جرمان كريستوف غالتييه الأسبوع الماضي، أن فريقه لن يحتفل بفوزه بلقبه الحادي عشر في تاريخه "احتراما لريكو".

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